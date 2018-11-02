Из СИЗО Симферополя выпустили украинского капитана и двух рыбаков - Денисова

Из СИЗО оккупированного Симферополя выпустили капитана украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого и двух рыбаков Руслана Кондратюка и Андрея Морозова.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, оккупационные власти Крыма изменила меру пресечения украинским морякам на подписку о невыезде.
"Подобные действия РФ не имеют ничего общего с реальной правозащитной практикой, а являются только использованием украинских граждан в своей внешнеполитической игре... А показательное освобождение российскими властями украинских моряков не является истинной гуманитарной миссией", - отметила украинский омбудсмен.
Украинское судно ЯМК-0041 задержали 4 мая российские пограничники в Черном море у мыса Тарханкут. У рыбаков изъяли километры сетей и рыбу, и обвинили в браконьерстве.
Напомним, что 30 октября в оккупированный РФ Крым вернулись семеро членов экипажа судна Норд, задержанного украинскими пограничниками в Азовском море.
В то же время оккупационные власти Крыма отпустили семерых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском и Черном морях.
После этого российский омбудсмен Татьяна Москалькова анонсировала начало переговоров по "обмену" капитана крымского судна Норд Владимира Горбенко и командира украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого.
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
- Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
- Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
- Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира
Комментарии
Правила комментирования