Из Севастополя вышел большой десантный корабль 1 июля, 22:13 Большой десантный корабль проекта 1171 Тапир выходит из Севастопольской бухты (Фото:Крым.Реалии)

Из Севастополя в море вышел старый десантный корабль, который не покидал бухту с апреля.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

По информации издания, 1 июля после 13:00 из Севастополя вышел большой десантный корабль проекта 1171 Тапир.

Корабль отошел от места швартовки в Южной бухте и вышел за боновые ворота в Севастопольскую бухту.

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В составе Черноморского флота было три таких корабля, один из них — БДК Саратов был уничтожен украинскими военными в порту Бердянска. Два других — Орск (бортовой номер 148) и Николай Фильченков (152).

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