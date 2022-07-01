Из Севастополя вышел большой десантный корабль

1 июля, 22:13
Большой десантный корабль проекта 1171 Тапир выходит из Севастопольской бухты (Фото:Крым.Реалии)

Большой десантный корабль проекта 1171 Тапир выходит из Севастопольской бухты (Фото:Крым.Реалии)

Из Севастополя в море вышел старый десантный корабль, который не покидал бухту с апреля.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

По информации издания, 1 июля после 13:00 из Севастополя вышел большой десантный корабль проекта 1171 Тапир.

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Корабль отошел от места швартовки в Южной бухте и вышел за боновые ворота в Севастопольскую бухту.

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В составе Черноморского флота было три таких корабля, один из них — БДК Саратов был уничтожен украинскими военными в порту Бердянска. Два других — Орск (бортовой номер 148) и Николай Фильченков (152).

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Крым Севастополь Российская агрессия Черное море Черноморский флот РФ Война России против Украины

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