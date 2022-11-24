Из российского плена освобождены 50 защитников, из них 19 обороняли Мариуполь 24 ноября, 15:54 Освобожденные из плена оккупантов защитники (Фото:Андрій Єрмак / Telegram)

Украина и страна-агрессор Россия провели обмен пленными, домой возвращаются 50 защитников. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Среди освобожденных 20 нацгвардейцев, 12 военнослужащих ВМС, десять бойцов ВСУ, шесть — Госпогранслужбы и два — Сил территориальной обороны. Двое из них — офицеры, 48 — рядовые и сержанты.

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«Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы с Азовстали, а также 15 пленных с ЧАЭС и семь — с острова Змеиный», — рассказал Ермак.



Предыдущий обмен пленными прошел 23 ноября. Домой вернули 36 человек, среди них — один гражданский. Среди освобожденных — люди, защищавшие Мариуполь, которые были на Азовстали, а также нацгвардейцы с ЗАЭС.

В ходе обмена пленными 11 ноября были освобождены 45 защитников из рядов ВСУ.