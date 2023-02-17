Из плена освободили заммэра Энергодара, который был в неволе почти год

17 февраля, 06:43
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Иван Самойдюк (Фото:Дмитрий Орлов/Telegram)

Иван Самойдюк (Фото:Дмитрий Орлов/Telegram)

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что из российского плена освободили его заместителя Ивана Самойдюка.

«Имеем такое долгожданное известие длиной в 333 бесконечных дня — из плена освобожден первый заместитель городского головы Иван Самойдюк. Иван Игнатьевич попал в плен еще 19 марта прошлого года. Все это время он находился в неволе, под постоянным моральным и физическим давлением. Но надо знать силу духа, стойкость и преданность Украине этого мужественного человека, чтобы понимать: таких как он — не сломать», — заявил Орлов.

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Украина и страна-террорист Россия в четверг, 16 февраля, провели обмен пленными, домой венрулись 101 человек — 100 военных и один гражданский.

https://www.youtube.com/watch?v=TnpkPHs2EE0
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Пленные Запорожская область Плен Обмен пленными Война в Украине Энергодар Война России против Украины

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