Из российского плена освободили гражданина США 14 ноября, 20:06 Город Херсон после освобождения от российских оккупантов (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)

Гражданина США Суэди Мерекези удалось освободить из российского плена, сообщил нардеп Александр Ковалев. Оккупанты похитили его в Херсоне еще летом.

По словам депутат, американец был арестован за то, что он воевал на стороне Украины.

«С освобождением Херсона был освобожден один из заключенных, им оказался гражданин США Суэди Мерекези, отстаивавший независимость нашей страны, за что был арестован», — говорится в сообщении.

Видео дня

По его словам, сегодня он уже на свободе и возвращается домой. Суэди Мерекези был арестован в Херсоне, и долгое время с ним отсутствовала связь. Однако позже было установлено его местонахождение и возвращено из плена.

О том, что Суэди Мурекези оказался в плену, заявили его родные и частная группа добровольцев, которые занимаются спасением американских граждан.

В частности, брат пленника, Селе Мурекези, сообщил, что Суэди — уже более двух лет живущий в Херсоне — еще в прошлом месяце арестовали российские оккупанты. Суэди месяц не выходил на связь с родными. Однако утром 7 июля он позвонил Селе и сообщил, что его содержат в Донецке. Мурекези переехал в Украину около четырех лет назад, а в 2020 году начал жить в Херсоне. По телефону он сообщил брату, что россияне обвинили его в участии в проукраинских митингах в Херсоне.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября посетил Херсон.

В освобожденном от российских захватчиков городе в этот день состоялось официальное поднятие украинского флага.