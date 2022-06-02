Из прифронтового села в Херсонской области выехали все местные жители — ОВА 2 июня, 21:53 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов в Донецкой области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

В Херсонской области из села Трудолюбовка выехали все местные жители, сообщает областная военная администрация.

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«В части общин и населенных пунктов тяжелые последствия после обстрелов оккупантов (разрушены дома и коммунальные сети, повреждена связь и интернет)», — говорится в сообщении ОВА в Facebook.

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Уточняется, что оккупанты ведут обстрелы в районе населенного пункта Нововоронцовка, а в селах Любимовка и Миролюбовка нет газоснабжения и много разрушенных домов.

«Из села Трудолюбовка люди уехали полностью», — добавили в администрации.

Как сообщает Википедия в 2001 году, в селе Трудолюбовка проживало 282 человека.

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