Из портов Одессы и Черноморска вышли еще четыре корабля с украинским продовольствием — Мининфраструктуры 7 августа, 10:30 В Черное море вышли еще четыре судна с украинским зерном (Фото:Мининфраструктуры Украины)

В воскресенье, 7 августа, из портов Одесской области отправлен второй караван кораблей с украинским продовольствием.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

«Только из портов Одесса и Черноморск вышел второй караван с украинским продовольствием — три судна из Черноморска и еще одно из Одессы», — говорится в сообщении.

Видео дня

На борту четырех балкеров MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY и RIVA WIND около 170 тыс. тонн агропродукции.

Суда направляются в порты Италии, Китая и Турции.

«После отработки портами организации первого каравана постепенно выходим на большие масштабные объемы работы. Планируем уже в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать, по меньшей мере, 100 судов в месяц», — прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он добавил, что в ближайшее время в министерстве планируют полноценно присоединить к реализации зерновой инициативы порт Южный.

«Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям еще большие караваны судов, по меньшей мере, до 3 миллионов тонн в месяц», — заявил Кубраков.

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.



Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

Для реализации соглашения в Турции создан координационный центр и инспекционные группы из представителей всех сторон, который будут проверять грузы и персонал.

23 июля россияне атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа Калибр. В нем находилось зерно, которое должны были отправить на экспорт. Ракета не попала в зернохранилище. Несмотря на обстрел порта, зерновое соглашение заработало.

Первое судно с разблокированным украинским зерном отправилось 1 августа из Одесского порта в ливанский порт Триполи. На борту сухогруза Razoni, который двигался по коридору безопасности, 26 тысяч тонн украинской кукурузы. Вечером 2 августа Razoni прибыл в Стамбул. После проверки судна инспекционной группой 3 августа оно продолжило свой путь в порт Триполи.



5 августа из портов Одесской области вышел первый караван судов с украинской кукурузой.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.