В Мариуполе оккупанты из танка расстреляли жилые дома ради пропагандистского видео: из-под завалов достали шесть тел 3 июня, 12:05 Цей матеріал також доступний українською В Мариуполе оккупанты начали разбирать завалы домов, расстрелянных из танка ради пропагандистского сюжета (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оккупированном Мариуполе из-под завалов жилых домов, которые были в упор расстреляны из танка ради пропагандистского сюжета RT, достали тела шестерых погибших.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Сейчас оккупанты приступили к уничтожению доказательств собственных преступлений в этом районе. Вчера из-под завалов дома на фото, одного из тех, который был для шоу расстрелян российским танком, извлекли шесть тел погибших гражданских. Пять трупов мужчин и один женский», — написал он в Telegram.

Видео дня

По словам Андрющенко, тела оккупанты вывезли в братскую могилу в село Виноградное.

«Это первый зафиксированный и неоспоримый факт убийства гражданских в Мариуполе для видеоконтента. Если у военной преступности есть недосягаемая высота, то россияне ее преодолели», — подчеркнул он.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.