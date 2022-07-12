Удар российских оккупантов: из-под завалов в городе Часов Яр достали тела уже 34 погибших 12 июля, 09:00 34 человека стали жертвами удара российских оккупантов по городу Часов Яр (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области)

Количество погибших в результате ракетного удара российских оккупантов по жилому дому в городе Часов Яр Донецкой области возросло до 34.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области в Facebook.

«По состоянию на 07:00 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-ти этажного жилого дома в г. Часов Яр тела 34 погибших лиц, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет)», — говорится в сообщении.

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Из-под завалов спасли девять человек. Проведена расчистка и разбор более 300 тонн разрушенных элементов дома. Работы на месте происшествия продолжаются.

Вечером 9 июля россияне выпустили четыре ракеты по городу Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.



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