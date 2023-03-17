Разведка освободила из плена украинцев, которых удерживали в Сирии

17 марта, 12:24
Поделиться:
Украинцев удерживали в ужасных условиях в Сирии (Фото:t.me/DIUkraine)

Украинцев удерживали в ужасных условиях в Сирии (Фото:t.me/DIUkraine)

Сотрудники Главного управления разведки Минобороны провели операцию по освобождению из плена и эвакуации граждан Украины, которых удерживали в ужасных условиях на территории Сирии.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГУР МО.

Военные разведчики вернули домой двух украинских женщин и шестерых детей. Сегодня ночью они пересекли государственную границу.

Видео дня

Читайте также:
Человек с яблоком. Как выжил в плену маркетолог и доброволец Максим Колесников — история, рассказанная им самим

«Даже в условиях российской агрессивной войны Украина не забывает о своих гражданах в беде и придет на помощь в любой точке земного шара», — отметили в ведомстве.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что около 40% граждан Украины в российском плену — это гражданские лица. Он подчеркивал, что Украина не берет в плен гражданских.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Сирия Пленные Разведка Плен

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X