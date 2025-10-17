Из оккупации вернули ветерана ВСУ и нацгвардейца (Фото: Военный омбудсмен / Facebook / скриншот из видео)

Бойцы отряда специальной разведки ВМС Ангелы провели операцию по освобождению двух украинских военных, которые более трех лет считались пропавшими без вести . Они были на оккупированных территориях, один из них был в рабстве.

Об этом на странице в Facebook сообщил Офис военного омбудсмена в пятницу, 17 октября.

Как отметили в ведомстве, домой вернулись 29-летний ветеран Вооруженных сил Украины и 34-летний военнослужащий Национальной гвардии, которые все это время находились в плену и фактическом рабстве на временно оккупированной территории Луганской области.

По данным омбудсмена, мама ветерана, которая сейчас служит в ВСУ, обратилась с сообщением, что ее сын после многочисленных пыток скрывается на оккупированной территории. Впоследствии разведке удалось установить, что неподалеку от него в неволе у местного коллаборанта удерживали военнослужащего Нацгвардии.

«Это была сложная и рисковая задача, ведь фактически происходило две параллельные спецоперации — ребят до определенного этапа выводили отдельно. Они не знали детального плана, но полностью доверились нам и четко выполняли указания», — рассказал офицер отряда специальной разведки Ангелы Артем Дыбленко.