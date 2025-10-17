Из оккупации вернули военного, который более трех лет считался пропавшим без вести — он был в плену и рабстве

17 октября
Бойцы отряда специальной разведки ВМС Ангелы провели операцию по освобождению двух украинских военных, которые более трех лет считались пропавшими без вести. Они были на оккупированных территориях, один из них был в рабстве.

Об этом на странице в Facebook сообщил Офис военного омбудсмена в пятницу, 17 октября.

Как отметили в ведомстве, домой вернулись 29-летний ветеран Вооруженных сил Украины и 34-летний военнослужащий Национальной гвардии, которые все это время находились в плену и фактическом рабстве на временно оккупированной территории Луганской области.

По данным омбудсмена, мама ветерана, которая сейчас служит в ВСУ, обратилась с сообщением, что ее сын после многочисленных пыток скрывается на оккупированной территории. Впоследствии разведке удалось установить, что неподалеку от него в неволе у местного коллаборанта удерживали военнослужащего Нацгвардии.

«Это была сложная и рисковая задача, ведь фактически происходило две параллельные спецоперации — ребят до определенного этапа выводили отдельно. Они не знали детального плана, но полностью доверились нам и четко выполняли указания», — рассказал офицер отряда специальной разведки Ангелы Артем Дыбленко.

