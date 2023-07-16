В Донецкой области из освобожденных сел Великоновоселковской громады эвакуировали всех гражданских

16 июля, 21:56
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Флаг Украины в освобожденном Нескучном Донецкой области, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

Флаг Украины в освобожденном Нескучном Донецкой области, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

Из освобожденных в июне 2023 года населенных пунктов Великоновоселковской громады Донецкой области эвакуировали всех людей из-за сложной ситуации с безопасностью.

Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщил глава Великоновоселковской военной администрации Сергей Ященко в комментарии Общественному.

Речь идет об освобожденных селах Благодатное, Нескучное, Сторожевое и Макаровку, где по словам Ященко, ежедневно происходят обстрелы.

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«Это не позволяет проводить стабилизационные мероприятия. На сегодня в этих селах не осталось ни одного человека, всех эвакуировали», — отметил Ященко.

Ященко отметил, что в селе Времовка, расположенном между освобожденным Нескучным и Большой Новоселкой, пока остаются 14 человек.

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26 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны Украины взяли под контроль село Ривнополь Великоновоселовского района в Донецкой области, которое было оккупировано россиянами.

Это девятый населенный пункт, об освобождении которого Минобороны сообщило после начала наступления украинских военных. Остальные это:

  • Новодаровка,
  • Левадное,
  • Сторожевое,
  • Макаровка,
  • Благодатное,
  • Лобково,
  • Нескучное,
  • Пятихатки.
Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Донецк Донецкая область Эвакуация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Благодатное Контрнаступление Война России против Украины силы обороны

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