В Донецкой области из освобожденных сел Великоновоселковской громады эвакуировали всех гражданских 16 июля, 21:56 Флаг Украины в освобожденном Нескучном Донецкой области, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

Из освобожденных в июне 2023 года населенных пунктов Великоновоселковской громады Донецкой области эвакуировали всех людей из-за сложной ситуации с безопасностью.

Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщил глава Великоновоселковской военной администрации Сергей Ященко в комментарии Общественному.

Речь идет об освобожденных селах Благодатное, Нескучное, Сторожевое и Макаровку, где по словам Ященко, ежедневно происходят обстрелы.

Видео дня

«Это не позволяет проводить стабилизационные мероприятия. На сегодня в этих селах не осталось ни одного человека, всех эвакуировали», — отметил Ященко.

Ященко отметил, что в селе Времовка, расположенном между освобожденным Нескучным и Большой Новоселкой, пока остаются 14 человек.

26 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны Украины взяли под контроль село Ривнополь Великоновоселовского района в Донецкой области, которое было оккупировано россиянами.

Это девятый населенный пункт, об освобождении которого Минобороны сообщило после начала наступления украинских военных. Остальные это:

Новодаровка,

Левадное,

Сторожевое,

Макаровка,

Благодатное,

Лобково,

Нескучное,

Пятихатки.