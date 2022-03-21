С ОРДЛО незаконно вывезли в РФ 2389 детей — МЗС Украины

21 марта, 16:05
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РФ лишает украинских детей родительской опеки, подвергает их жизни дальнейшей опасности на территории России (Фото:kmiragaya\depositphotos)

РФ лишает украинских детей родительской опеки, подвергает их жизни дальнейшей опасности на территории России (Фото:kmiragaya\depositphotos)

Автор: Елена Басараб

19 марта российские оккупанты незаконно вывезли из ОРДЛО на территорию РФ 2389 детей.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"По полученной информации, 19 марта российские оккупационные войска незаконно вывезли на территорию Российской Федерации 2389 детей, находившихся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", — отметили в ведомстве.

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Также, в МИД Украины подчеркнули, что принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в том числе детей, имеет признаки похищения. Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности, международного гуманитарного права.

"Разрушая дома и убивая родителей, РФ лишает украинских детей родительской опеки, подвергает их жизни дальнейшей опасности на территории России" - отметили в дипломатическом учреждении.

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МИД обратился к международному сообществу с призывом о немедленном реагировании на принудительный и противозаконный вывоз детей, усилении давления на страну-агрессора, чтобы заставить ее прекратить фашистскую войну против украинского народа.

Все факты незаконной деятельности оккупационных войск против мирного населения Украины документируются. Виновные будут отвечать по закону.

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Теги:   ОРДЛО Дети Война России против Украины

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