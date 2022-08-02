«Новая волна». Из оккупированного Мариуполя ежедневно выезжают до 100 человек — советник мэра

2 августа, 16:23
Оккупированный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупированный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Из оккупированного россиянами Мариуполя продолжают эвакуироваться люди. Желающих покинуть временно захваченный город становится больше.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире национального марафона.

Он уточнил, что ежедневно город покидают от 50 до 100 человек.

«Эвакуация идет сейчас… Мы продолжаем фиксировать около 50−100 человек ежедневно, уезжающих из Мариуполя. Желающие есть, сейчас наблюдаем новую волну тех, кто хочет эвакуироваться, поскольку это связано с действиями оккупантов внутри города», — заявил Андрющенко.

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Андрющенко рассказал, что до оккупации в городе проживало около 530 тысяч человек. Сейчас их осталось 120−130 тысяч. Около 70 тысяч из них — это пожилые люди.

«Появились там снова московские кураторы, бывшие уголовные авторитеты мариупольские. Начинается сплошной рэкет. Тот, кто хотел построить новый бизнес в Мариуполе, вынужден оттуда бежать. Мы ожидаем новой волны эвакуации», — добавил он.

1 августа Андрющенко заявил, что в Мариуполе террористы «ДНР» руководят мародерством.

https://www.youtube.com/watch?v=oGMtxe29-VM
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Эвакуация Война России против Украины

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