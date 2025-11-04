С оккупированных территорий вернули восьмерых детей: одному 11-летнему мальчику пришлось четыре года прятаться дома

С временно оккупированных территорий удалось вернуть восемь украинских детей и подростков. Сейчас они находятся в безопасности и получают необходимую помощь.

Об этом сообщили в Bring Kids Back UA и организации Save Ukraine.

Инициативы рассказали, что 11-летний Давид почти четыре года не выходил из дома, чтобы его не замечали односельчане. Он учился онлайн по украинской программе.

Реклама

«Мама боялась, что их могут разоблачить и заставить сына ходить в российскую школу — или даже изъять его из семьи. Все это время российские военные проверяли, все ли дети записаны в местные школы, поэтому каждый день был испытанием», — заявили Bring Kids Back UA и Save Ukraine.

По словам организаций, 18-летнего Матвея и его старшего брата местные коллаборационисты заставляли стать на воинский учет. Угрожали, что, если они не появятся в «военкомат», сначала выпишут штраф в 30 тыс. рублей, а затем депортируют в Россию, где их сразу забрали бы в армию.

Bring Kids Back UA и Save Ukraine рассказали, что 17-летний Всеволод и 15-летняя Ева постоянно подвергались унижениям в российской школе — особенно от учителей.

Дети не выдерживали такого «обучения» и отказывались посещать уроки.

«Из-за прогулов и „непослушания“ их родителей неоднократно вызывали на заседание комиссии по делам детей. Семья трижды уплатила штрафы — 500, 1000 и 1500 рублей — за якобы ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — говорят организации.

21-летний Мирослав пережил обыск и угрозы в собственном доме. В тот день российские оккупанты перевернули вверх дном весь дом, потому что подозревали парня в сотрудничестве с украинскими военными.

Читайте также: Посла России в США хотят вызвать в Сенат для дачи показаний по похищенным украинским детям

По словам Bring Kids Back UA и Save Ukraine, после обыска его забрали в участок, где пытали и угрожали изнасиловать маму, девушку и бабушку у него на глазах, если он не признается.

Сейчас все спасенные дети в безопасности. Они получают психологическую поддержку, помощь с документами, крышу над головой и заботу.

31 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Служба внешней разведки нашла конкретные адреса местонахождения украинских детей, которых похитила Россия. Киев передаст партнерам списки лиц, которых нужно вернуть.

В тот же день руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в Украину удалось вернуть восемь воспитанников Новопетровской специальной школы из Николаевской области, которых российские оккупанты принудительно вывезли еще в 2022 году.

В июне команда исследователей Йельского университета (США) установила, что Россия может удерживать около 35 тысяч украинских детей, которых считают без вести пропавшими. Часть из них усыновили российские семьи, других — перевели в военные лагеря или разместили в интернатах.

Украина подтверждает незаконный вывоз в Россию более 19 тысяч детей. Страна-агрессор традиционно отрицает эту информацию, заявляя, что речь идет лишь о «сотнях» детей.