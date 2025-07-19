Украина вернула из оккупации и России еще 11 детей, в том числе пятерых родных братьев и сестер

В рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA с временно оккупированных территорий и России удалось вернуть 11 украинских детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, в одну из семей удалось вернуть пятерых родных братьев и сестер, которых вывезли в Россию. Долгое время о них не было никакой информации, но впоследствии они вышли на связь с совершеннолетней сестрой в Украине и попросили забрать их домой.

Однако путь назад был чрезвычайно сложным, поскольку российские органы опеки оказывали давление, затягивали процесс и заставляли детей менять свое мнение.

Таким образом, возвращение стало возможным только после более года работы.

«Эта история — еще одно напоминание: Украина не останавливается, пока ее дети не дома», — написал Ермак.

Он также поблагодарил Катар за посредничество и команду Офиса омбудсмена Украины за работу.

По состоянию на 16 июня Украина подтвердила незаконный вывоз более 19 тысяч детей.

27 июня газета The Guardian сообщила, что команда исследователей Йельского университета установила, что около 35 тысяч украинских детей, которые считаются пропавшими без вести, могут удерживаться в России или на временно оккупированных территориях.

По данным Bring Kids Back, пока удалось вернуть 1366 детей. В то же время по оценкам исследователей, количество незаконно удерживаемых может достигать десятков тысяч.