Из названия Одесского областного театра уберут слово «русский»

4 июня, 06:36
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Одесский областной академический драматический театр (Фото:ru.igotoworld.com)

Одесский областной академический драматический театр (Фото:ru.igotoworld.com)

Депутаты Одесского облсовета проголосовали за извлечение слова «русский» из названия Одесский областной академический русский драматический театр.

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Об этом сообщает пресс-служба Одесского облсовета.

Депутаты поддержали проект решения об изменении названия коммунального предприятия Одесского областного академического русского драматического театра.

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В связи с полномасштабным вторжением России работники театра выступили с инициативой избавиться от слова «русский» в названии.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Одесса Театр

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