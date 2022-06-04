Из названия Одесского областного театра уберут слово «русский»
Одесский областной академический драматический театр (Фото:ru.igotoworld.com)
Депутаты Одесского облсовета проголосовали за извлечение слова «русский» из названия Одесский областной академический русский драматический театр.
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Об этом сообщает пресс-служба Одесского облсовета.
Депутаты поддержали проект решения об изменении названия коммунального предприятия Одесского областного академического русского драматического театра.
В связи с полномасштабным вторжением России работники театра выступили с инициативой избавиться от слова «русский» в названии.
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