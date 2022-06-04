Из названия Одесского областного театра уберут слово «русский» 4 июня, 06:36 Цей матеріал також доступний українською Одесский областной академический драматический театр (Фото:ru.igotoworld.com)

Депутаты Одесского облсовета проголосовали за извлечение слова «русский» из названия Одесский областной академический русский драматический театр.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом сообщает пресс-служба Одесского облсовета.



Депутаты поддержали проект решения об изменении названия коммунального предприятия Одесского областного академического русского драматического театра.

Видео дня

В связи с полномасштабным вторжением России работники театра выступили с инициативой избавиться от слова «русский» в названии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.