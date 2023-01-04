Вслед за коллаборантами из Мелитополя бегут российские медики — мэр 4 января, 10:05 Из Мелитополя бегут российские медики (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Из оккупированного Мелитополя Запорожской области вслед за некоторыми коллаборантами бегут российские медики.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров.

«Российские медики бегут, потому что наши жители сотрудничают со спецслужбами и ВСУ», — отметил он.



Федоров также сказал, что, несмотря на террор со стороны оккупантов, украинские медики отказываются сотрудничать с российскими захватчиками.

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В панике от тотальной нехватки медперсонала оккупанты и угрозами, и подкупом пытаются уговорить украинских медработников пойти на сотрудничество, добавил он.

Ранее Иван Федоров сообщал, что в Мелитополе ФСБшники, переодетые в гражданское, подслушивают разговоры людей и задают жителям провокационные вопросы.