Вероятно, для ротации. Оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов — Запорожская ОВА

7 июня, 10:45
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Российские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, подобные действия могут быть ротацией.

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«Перемещение оккупантов происходит в направлении Херсона. Кроме этого, в Запорожском регионе продолжается свод линий защиты, что существенно помогает нашим Вооруженным Силам давать отпор оккупантам», — сказал он.

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Старух заявил, что в настоящее время создано много фортификационных сооружений на подступах к Запорожью.

https://www.youtube.com/watch?v=Q6kIwwzAuMQ&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Война России против Украины

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