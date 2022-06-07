Вероятно, для ротации. Оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов — Запорожская ОВА
Российские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.
По его словам, подобные действия могут быть ротацией.
«Перемещение оккупантов происходит в направлении Херсона. Кроме этого, в Запорожском регионе продолжается свод линий защиты, что существенно помогает нашим Вооруженным Силам давать отпор оккупантам», — сказал он.
Старух заявил, что в настоящее время создано много фортификационных сооружений на подступах к Запорожью.
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