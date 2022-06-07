Вероятно, для ротации. Оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов — Запорожская ОВА 7 июня, 10:45 Цей матеріал також доступний українською Российские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, подобные действия могут быть ротацией.

«Перемещение оккупантов происходит в направлении Херсона. Кроме этого, в Запорожском регионе продолжается свод линий защиты, что существенно помогает нашим Вооруженным Силам давать отпор оккупантам», — сказал он.

Видео дня

Старух заявил, что в настоящее время создано много фортификационных сооружений на подступах к Запорожью.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.