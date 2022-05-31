Оккупанты вывозят из Мариуполя детей, которые потеряли своих родителей — советник мэра 31 мая, 11:51 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты вывозят из Мариуполя детей, которые потеряли своих родителей.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Адрющенко.

«В частности известно, что около 15 детей, которых приютили мариупольцы по адресу пр. Меотиды 18, российскими военными были изъяты и вывезены в неустановленном направлении», — заявил он.

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По его словам, сейчас власти работают над установлением места назначения и содержания сирот и потерянных детей.

Офис генпрокурора сообщал, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину пострадали более 689 детей. Из которых 243 погибли, а 446 ранены.

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