Оккупанты вывозят из Мариуполя детей, которые потеряли своих родителей — советник мэра

31 мая, 11:51
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Российские оккупанты в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты вывозят из Мариуполя детей, которые потеряли своих родителей.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Адрющенко.

«В частности известно, что около 15 детей, которых приютили мариупольцы по адресу пр. Меотиды 18, российскими военными были изъяты и вывезены в неустановленном направлении», — заявил он.

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По его словам, сейчас власти работают над установлением места назначения и содержания сирот и потерянных детей.

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https://www.youtube.com/watch?v=ThoxYfc2cUE&t=1s

Офис генпрокурора сообщал, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину пострадали более 689 детей. Из которых 243 погибли, а 446 ранены.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Дети Война России против Украины

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