Ориентировочно в сторону Никольского. Оккупанты перекидывают технику из Мариуполя

11 сентября, 15:56
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Оккупанты перекидывают технику из Мариуполя (Фото:Стратком/Telegram)

Оккупанты перекидывают технику из Мариуполя (Фото:Стратком/Telegram)

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют перекидывание российской техники. Ориентировочно в направлении поселка Никольского.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

« 8:30 колонна 12 грузовиков с БК отметка V по бул. Шевченко в сторону Метро на выезд из Мариуполя. Ориентировочно в сторону Никольского», – написал он.

Видео дня

В субботу, 3 сентября, в Мариуполе была замечена большая колонна российской техники, при этом машины в ней были обозначены не символом Z, а новыми пометками. Вероятно, это техника 3-го армейского корпуса, который РФ перекидывает в Украину.

Впервые украинская разведка сообщила о нем 29 июля.

https://www.youtube.com/embed/WH_QIEcz7IU
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Мариуполь Военная техника Российская армия Война России против Украины

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