Ориентировочно в сторону Никольского. Оккупанты перекидывают технику из Мариуполя
Оккупанты перекидывают технику из Мариуполя (Фото:Стратком/Telegram)
Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют перекидывание российской техники. Ориентировочно в направлении поселка Никольского.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
« 8:30 колонна 12 грузовиков с БК отметка V по бул. Шевченко в сторону Метро на выезд из Мариуполя. Ориентировочно в сторону Никольского», – написал он.
В субботу, 3 сентября, в Мариуполе была замечена большая колонна российской техники, при этом машины в ней были обозначены не символом Z, а новыми пометками. Вероятно, это техника 3-го армейского корпуса, который РФ перекидывает в Украину.
Впервые украинская разведка сообщила о нем 29 июля.
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