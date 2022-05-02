Эвакуация из Мариуполя: более 100 гражданских прибыли в Запорожье 2 мая, 15:00 Цей матеріал також доступний українською В Запорожье прибыли более 100 гражданских из Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Более ста гражданских жителей и жительниц Мариуполя прибыли в Запорожье. Среди них — женщины дети и пожилые люди.



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Об этом сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Сейчас эвакуированные получают горячее питание, медикаменты, продукты.

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Медики осматривают пострадавших. Людям оказывают психологическую помощь.

«Все эвакуированные получат в Запорожье уютное убежище. Наконец эти люди смогут почувствовать себя в безопасности и отдохнуть. Запорожский зональный отдел Военной службы правопорядка совместно с другими правоохранительными органами организуют работу по оказанию необходимой помощи спасенным жителям Мариуполя и поддерживают общественный порядок в местах прибытия автобусов с эвакуированными и их дальнейшему расположению», — говорится в сообщении.

Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что находившаяся под постоянными обстрелами российских оккупантов эвакуация гражданских с завода Азовсталь началась. Эвакуация прошла при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

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