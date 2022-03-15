Из Мариуполя сегодня уже эвакуировались 2 тысячи легковых авто, еще 2 тысячи стоят на выезде 15 марта, 14:39 Цей матеріал також доступний українською В Запорожье встречают беженцев (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

Из Мариуполя 15 марта уже эвакуировались 2 тысячи легковых машин, еще 2 тысячи стоят на выезде из города. Некоторые из беженцев уже добрались до Запорожья.

«Люди следуют по маршруту Мариуполь — Мангуш — Бердянск — Токмак-Васильевка — Запорожье, где смогут получить необходимую помощь», — говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

Там также поделились адресом Центра помощи для беженцев: г. Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка).

Контакт-центр: 0800 503 508 (круглосуточно).

«Также напоминаем, что для личной безопасности нужно прибыть в Васильевку не позднее 18:00. Если не успеваете, найдите безопасное место и переночуйте в Бердянске или Токмаке», — говорится в сообщении.

Некоторые эвакуированные люди из городов Мариуполь Донецкой области и Орехов Запорожской области 15 марта уже добрались в Запорожье, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram.

«В Запорожье встретили беженцев из Мариуполя и Орехова. Несмотря на все преграды, эвакуированные люди из Мариуполя и Орехова сегодня добрались до Запорожья. Все они в безопасности!» — говорится в сообщении.

В настоящее время с эвакуированными работают специалисты. Предоставляется вся необходимая помощь, в том числе медицинская и психологическая. Людей обеспечат едой, предоставят жилье.

Фото: Анатолий Куртев/Telegram

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