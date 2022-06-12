«Соглашаются после опыта Северодонецка». Из Луганской области эвакуировали 30 человек

12 июня, 00:39
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Эвакуация из Лисичанска (Фото:t.me/serhiy_hayday)

Эвакуация из Лисичанска (Фото:t.me/serhiy_hayday)

Из Луганской области в субботу, 11 июня, были эвакуированы 30 человек. Среди них — трое детей.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

«Спасены еще около 30 человек, из них три ребенка. ГСЧСники, полицейские и волонтеры сейчас пытаются ежедневно вывозить жителей области в безопасность. Увещевания по бомбоубежищам дают результаты. Наконец-то желающих уехать больше», — отметил Гайдай.

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Он подчеркнул, что опыт Северодонецка ужасает лисичан, и теперь они соглашаются покидать дома, чтобы не стать жертвами "русского освобождения от жизни». Каждая эвакуация риск, но пока будет возможность, людей будут вывозить.

Из Северодонецка эвакуации нет, подвозить продукты и лекарства тоже невозможно. Лисичанск сильно обстреливается, но гуманитарные грузы в город завезены, проинформировал глава ОВА.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Северодонецк Лисичанск Война России против Украины

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