На «военно-патриотическое воспитание». Из Луганской области в Чечню вывезли 200 «трудных» подростков 19 ноября, 08:19 Подростков из Луганской области отправили в Чечню (Фото:André Widmer/Wikipedia)

Из временно оккупированной Луганской области кадыровцы вывезли 200 «трудных» подростков на так называемое военно-патриотическое обучение.

Об этом сообщает пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

Отмечается, что сейчас на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганской области власть усиливает глава Чечни Рамзан Кадыров, в частности, его боевики вывозят из Украины технику с предприятий и «просто драгоценности».

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Также в Луганск прибыл лояльный Кадырову прокурор из Дагестана Глеб Михайлов, он теперь назначает своих приспешников в регионе.

«Первым результатом сотрудничества стала отправка в Чечню на „военно-патриотическое воспитание“ 200 трудных подростков. Детей привезли в республику по федеральной программе Подростки России. По словам Кадырова, с ними будет проводиться „профилактическая работа с целью военно-патриотического воспитания“», — говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления сообщает о прибытии в Донецк чеченских делегаций, контролирующих выполнение обязательств перед Рамзаном Кадыровым.

«В частности, на неделе в Донецк приезжали министр информации Чечни Ахмет Дудаев, депутат парламента Чечни Джамалай Закриев и советник Кадырова Умар Даудов. Вместе с ними Донецк посетила чеченская певица Элина Муртазова», — добавляют в ЦНС.

Ранее сообщалось, что на захваченных территориях в Луганской области российские оккупанты заставляют госслужащих писать отказ от украинского гражданства. На руководящие должности в школы оккупанты начали назначать россиян из отдаленных регионов РФ.