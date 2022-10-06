На фоне приближения ВСУ. Из Луганской и Херсонской областей бегут сторонники оккупантов — Генштаб
Из Луганской и Херсонской областей бегут предатели (Фото:Генштаб)
В результате постепенного освобождения Силами обороны временно захваченных территорий одновременно с отходом подразделений российских оккупационных войск отмечается выезд приспешников РФ.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 6 октября.
По имеющейся информации, из населенного пункта Сватово в Новопсков Луганской области зафиксировано перемещение трех автобусов сторонников оккупантов.
Похожая ситуация наблюдается на временно занятой территории Херсонской области, где представители частных охранных кампаний из оккупированного Крыма планируют эвакуироваться обратно на полуостров.
Генштаб также сообщил, что в Рубежном Луганской области с целью поиска украинских диверсантов и партизан оккупанты ввели комендантский час и усилили фильтрационные мероприятия.
По данным британской разведки, украинские силы продвинулись на 20 км за реку вглубь российской оборонной зоны в направлении узла снабжения города Сватово в Луганской области.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай вечером 5 октября сообщил, что в регионе освободили шесть населенных пунктов.