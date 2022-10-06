На фоне приближения ВСУ. Из Луганской и Херсонской областей бегут сторонники оккупантов — Генштаб

6 октября, 07:10
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Из Луганской и Херсонской областей бегут предатели (Фото:Генштаб)

Из Луганской и Херсонской областей бегут предатели (Фото:Генштаб)

В результате постепенного освобождения Силами обороны временно захваченных территорий одновременно с отходом подразделений российских оккупационных войск отмечается выезд приспешников РФ.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 6 октября.

По имеющейся информации, из населенного пункта Сватово в Новопсков Луганской области зафиксировано перемещение трех автобусов сторонников оккупантов.

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Похожая ситуация наблюдается на временно занятой территории Херсонской области, где представители частных охранных кампаний из оккупированного Крыма планируют эвакуироваться обратно на полуостров.

Генштаб также сообщил, что в Рубежном Луганской области с целью поиска украинских диверсантов и партизан оккупанты ввели комендантский час и усилили фильтрационные мероприятия.

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По данным британской разведки, украинские силы продвинулись на 20 км за реку вглубь российской оборонной зоны в направлении узла снабжения города Сватово в Луганской области.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай вечером 5 октября сообщил, что в регионе освободили шесть населенных пунктов.

https://www.youtube.com/watch?v=Vi2CgQjOMrY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Херсонская область Война России против Украины

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