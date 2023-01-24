«Администрация» Луганска эвакуирует на территорию РФ семьи оккупантов — Генштаб

24 января, 08:00
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Оккупационная администрация Луганска эвакуирует семьи военнослужащих второго армейского корпуса ВС РФ (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Оккупационная администрация Луганска эвакуирует семьи военнослужащих второго армейского корпуса ВС РФ (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Из оккупированного Луганска эвакуируют семьи военнослужащих второго армейского корпуса ВС РФ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 24 января.

«Эвакуацией» занимается российская оккупационная администрация Луганска.

Семьи российских военнослужащих вывозят на территорию РФ, добавили в Генштабе.

Видео дня

Накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал, как выглядит захваченная Попасная. Оккупанты во время штурма полностью разрушили город, а местные коллаборанты решили его не восстанавливать.

https://www.youtube.com/watch?v=M5s4BxxvDTs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганск Эвакуация Российские войска Российские военные Война России против Украины Генштаб ВСУ

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