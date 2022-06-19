«Тихая» эвакуация продолжается. Из Лисичанска удалось вывезти еще 19 человек — глава Луганской ОВА 19 июня, 17:31 Цей матеріал також доступний українською Полиция помогает эвакуировать людей из Луганской области (иллюстративный фото) (Фото:National Police Of Ukraine/Handout via REUTERS)

Из Лисичанска, который регулярно обстреливают оккупанты РФ, удалось «тихо» эвакуировать 19 человек в воскресенье, 19 июня.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Сегодня 19 жителей Лисичанска уже выдохнули с облегчением и находятся в месте, где над головой не летают снаряды», — говорится в его Telegram.

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Гайдай рассказал, что полиция вместе с ГСЧС ежедневно осматривают бомбоубежища и предлагают людям уехать из города. По его словам, их эвакуируют, как только есть десяток желающих.

Ранее глава ОВА сообщил, что в воскресенье из Луганской области эвакуировали 32 человека. Он рассказал, что в Лисичанске оккупанты уничтожают многоэтажки, частные усадьбы, люди гибнут и на улицах, и в бомбоубежищах. NYT показала массовое захоронение в городе: в нем находится около 300 тел мирных жителей.

Сейчас военные РФ продолжают штурмовать Северодонецк. В Институте изучения войны сообщили, что одновременно они пытаются отрезать наземные пути поставок, которые обеспечивают Лисичанск.



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