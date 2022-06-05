«Тихо. Без анонса». Из Лисичанска эвакуировали 66 человек, среди них дети — глава ОВА 5 июня, 14:24 Цей матеріал також доступний українською Из Лисичанска удалось эвакуировать людей (Фото:Сергей Гайдай / Луганская ОГА)

Из Лисичанска удалось эвакуировать 66 человек, из них шестеро детей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Тихо. Без анонса. Проехали бомбоубежищами. Уговорили. Военные, полицейские и ГСЧСники смогли снова сделать невозможное — 66 человек уже в безопасности», — написал он.

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Глава ОВА также попросил оставшихся не покидать укрытий — обстрелы не утихают.

В субботу, 4 июня, оккупанты нанесли по Лисичанску ракетный удар из комплекса Точка-У.

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