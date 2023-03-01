Оккупанты вывозят свои семьи из Крыма в Россию — Генштаб

1 марта, 07:24
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Из Крыма эвакуируют некоторые категории граждан (Фото:Reuters)

Из Крыма эвакуируют некоторые категории граждан (Фото:Reuters)

В очередной раз фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 1 марта.

«В последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцирующихся в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию», — говорится в сообщении.

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Ранее Генштаб сообщал, что в Херсонской области представители так называемой «власти» готовятся к бегству на территорию временно оккупированного Крыма, опасаясь, что регион будет деоккупирован.

По данным ОК Юг, войска РФ на левобережной Херсонской области пытаются продвинуться ближе к Крыму.

https://www.youtube.com/watch?v=-CsHwgZJu5o
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Крым Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ

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