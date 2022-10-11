Силовики в Крыму готовятся вывозить свои семьи с полуострова — Генштаб

11 октября, 08:01
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Из Крыма готовятся вывозить семьи силовиков (Фото:REUTERS/Stringer)

Из Крыма готовятся вывозить семьи силовиков (Фото:REUTERS/Stringer)

По данным Генштаба, оккупационные «власти» Крыма готовятся эвакуировать семьи представителей руководства силовых структур.

Об этом говорится в опубликованной в Facebook сводке по состоянию на вторник, 11 октября.

«В случае „усложнения“ ситуации на временно оккупированной территории украинского Крыма оккупационные власти имеют планы эвакуации семей представителей руководства силовых структур, которые проходят службу на указанной территории», — говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным Генштаба, преподавателям вузов Херсона, которые сотрудничают с оккупационными «властями», захватчики рекомендуют переезжать на территорию Крыма.

9 октября Генштаб сообщал, что в Херсонской и Луганской областях представители оккупационных «властей» вывозят свои семьи.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Крым Генштаб Херсонская область Война России против Украины

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