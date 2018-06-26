Из критиков во власть. Топ-8 украинских журналистов, ставших политиками

25 июня журналист hromadske.ua Дмитрий Гнап, известный своими антикоррупционными расследованиями, заявил, что хочет стать политиком и намерен принимать участие в парламентских выборах.

НВ напоминает, кто еще из известных украинских журналистов ушел в политику.

1. Сергей Лещенко

Фото: Alexandr Senko via Facebook

Был избран в Раду VIII созыва от Блока Петра Порошенко. Входит в межфракционные объединения ЕвроОптимисты и Равные возможности. Является председателем подкомитета по вопросам международного сотрудничества и имплементации антикоррупционного законодательства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Уже будучи депутатом, Лещенко обнародовал документы, подтверждающие расследование в Швейцарии уголовного производства в отношении нардепа от Народного фронта Николая Мартыненко по подозрению в коррупции и отмывании денег. После этого Мартыненко отказался от депутатского мандата, а НАБУ начало в отношении него расследование.

До того, как Лещенко ушел в политику, главной темой его журналистских расследований была коррупция. Свою карьеру в журналистике он начал в 2000 году с работы в новостной программе Репортер на Новом канале. В том же году Лещенко стал корреспондентом Украинской правды. В 2001 году он уволился с Нового канала, а в 2002 стал заместителем главного редактора УП. На этой должности он работал до 2014 года, когда был избран в Раду.

2. Мустафа Найем

Фото: Олег Федонюк via Facebook

В VIII созыв Рады Мустафа Найем был избран от Блока Петра Порошенко. Является членом партии Демальянс и членом Комитета по вопросам евроинтеграции. Найем - автор нескольких антикоррупционных законопроектов. С 2015 года был членом коллегии МВД Украины, курировал запуск патрульной полиции в ряде городов.

В 2013 году Найем одним из первых призвал украинцев выходить на Майдан в знак протеста против отсрочки подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Найем работал журналистом с 2004 по 2014 год, когда был избран в парламент. Был корреспондентом агентства Контекст-медіа, газеты КоммерсантЪ, Украинской правды, несколько лет сотрудничал с Савиком Шустером, в том числе в качестве ведущего нескольких программ.

В апреле 2013 года после прихода на канал ТВі лояльного к Виктору Януковичу менеджера уволился вместе с большинством сотрудников.

В мае 2013 года стал одним из инициаторов создание Громадського телебачення.

3. Ирина Геращенко

Фото: Iryna Gerashchenko via Facebook

Ирина Геращенко впервые стала депутатом Верховной Рады еще в 2007 году. Ее избрали в VI созыв Рады от блока Наша Украина - Народная самооборона. В декабре 2012 года она снова прошла в Раду, на этот раз от партии УДАР. В 2014 году Геращенко избрали в третий раз - от БПП. В Раде VIII созыва она стала главой Комитета по вопросам евроинтеграции и первым заместителем главы Верховной Рады (с апреля 2016 года).

До прихода в политику Геращенко работала на каналах УТ-1, Интер, в телевизионном информационном агентстве Профі ТВ. Около полутора лет (в 2005-2006 годах) она возглавляла пресс-службу Виктора Ющенко, который был на тот момент президентом Украины. С ноября 2006 года и до первого избрания в Раду в 2007 году Геращенко была президентом информационного агентства УНИАН.

4. Светлана Залищук

Фото: Iryna Gerashchenko via Facebook

Светлана Залищук стала народным депутатом Рады VIII созыва в ноябре 2014 года. Была выбрана как член БПП. Является главой подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам. Член межфракционных парламентских групп ЕвроОптимисти и Равные возможности. Входит в партию Демальнс.

До прихода в политику была главным редактором студенческого журнала Світ комунікації, журналисткой Первого национального радиоканала в Украине, журналисткой и редактором TOB Перспектива ТБ, корреспондентом на 5-м канале, работала ведущей на телеканале TVi.

Коме того, Залищук возглавляла пресс-службу вице-премьер-министра Украины и секретариата Кабмина.

5. Анна Гопко

Фото: Hanna Hopko via Facebook

Анна Гопко была избрана в Раду VIII созыва от партии Самопомич. В августе 2015 года ее исключили из фракции этой партии за поддержку закона о децентрализации власти. Гопко является главой Комитета Верховной Рады по иностранным делам.

До избрания она работала корреспондентом канала Интер и Первого национального телеканала во Львове, вела радиопрограмму на Радио Люкс и авторскую программу на 5 канале.

6. Егор Соболев

Фото: Об'єднання "Самопоміч" via Facebook

Егор Соболев прошел в Раду VIII созыва вместе с партией Самопомич. До декабря 2017 года был главой Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, но его отозвали с формулировкой "за неудовлетворительную работу". Свой отзыв с этой должности связывал с желанием властей ликвидировать независимость Национального антикоррупционного бюро. Совместно с еще несколькими нардепами разработал и зарегистрировал в Раде проект Антикоррупционного суда.

Журналистскую карьеру Соболев начал в середине 1990-х в Донецке, где был корреспондентом газеты Фемида-пресс и ведущим программы Экономическая неделя на канале 7х7.

В 1996 году Соболев переехал в Киев и стал корреспондентом отдела финансов газеты City, а затем экономическим обозревателем газеты Киевские ведомости. Четыре года с 1998 по 2002 работал экономическим корреспондентом и шеф-корреспондентом в агентстве Українські новини. После увольнения стал политическим журналистом в Зеркале неделе и Корреспонденте. С 2004 по 2008 год был ведущим на 5 канале. В марте 2008 года возглавил портал delo.ua. В августе 2008 года Соболев основал Бюро журналистских расследований Свідомо.

В июле 2013 года он объявил о завершении журналистской карьеры и переходе в политику, а через несколько месяцев стал одним из инициатором и лидеров Евромайдана.

7. Виктория Сюмар

Фото: Владимир Струмковский via Facebook

Активная участница Евромайдана Виктория Сюмар в феврале 2014 года была назначена заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Эту должность она занимала до начала июля 2014.

В Раду прошла от партии Народный фронт, является заместителем главы этой фракции и главой Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики.

В 1999 - 2003 годах Сюмар работала журналисткой на радиостанции Континент и одновременно внештатным корреспондентом радиостанции Голос Америки. Была также ведущей на Громадському радіо.

Сотрудничала с правозащитной общественной организацией Институт массовой информации, была ее исполнительным директором. Работала хроникером программы Шустер Live и ведущей политических программ на 5 канале. Сюмар также писала статьи для Зеркала недели, Украинской правды, Телекритики и других изданий.

8. Сергей Высоцкий

Фото: Владимир Струмковский via Facebook

Сергей Высоцкий прошел в Раду VIII созыва как кандидат от Народного фронта. Он является заместителем главы Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики.

До того, как стал политиком, работал в газетах КоммерсантЪ Украина, Экономические вести, Газета 24, журнале Фокус. На момент избрания был специальным корреспондентом ЛигаБизнесИнформ и заместителем главного редактора ООО Новини - ТВ. Специализировался на политической и уголовной тематиках.

НВ