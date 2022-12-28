Из Кременной выехали россияне, которые приезжали работать в город — Гайдай
Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Кременной (Фото:Подслушано Кременная/Facebook)
Из оккупированной Кременной в Луганской области кроме военного командования РФ выехали россияне, которые приезжали работать в город.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
«Военное командование действительно переместилось в другие населенные пункты. Все россияне, которые приезжали работать — гражданские, медики или какие-то ремонтные бригады, уже свернули свои работы и уехали в сторону Российской Федерации. Работы, которые даже были начаты, были заморожены», — отметил он.
По словам главы ОВА, после освобождения Кременной «придет черед других луганских городов, ведь они разрушены настолько, что не пригодны к обороне».
Гайдай рассказал, что есть два варианта развития событий: идти на Старобельск или на Рубежное и Северодонецк.
Он добавил, что второй вариант поможет Бахмуту и расколет группировку оккупантов на этом направлении.
Накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты боятся потерять Кременную, поэтому построили в этом районе мощную оборону и стягивают большое количество резервов и техники.
Он также сообщал, что боевые действия идут недалеко от оккупированной Кременной.
Кроме того, по его словам, российские оккупанты вывезли «администрацию» из Сватово в Луганск.