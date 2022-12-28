Из Кременной выехали россияне, которые приезжали работать в город — Гайдай

28 декабря, 11:18
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Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Кременной (Фото:Подслушано Кременная/Facebook)

Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Кременной (Фото:Подслушано Кременная/Facebook)

Из оккупированной Кременной в Луганской области кроме военного командования РФ выехали россияне, которые приезжали работать в город.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Военное командование действительно переместилось в другие населенные пункты. Все россияне, которые приезжали работать — гражданские, медики или какие-то ремонтные бригады, уже свернули свои работы и уехали в сторону Российской Федерации. Работы, которые даже были начаты, были заморожены», — отметил он.

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По словам главы ОВА, после освобождения Кременной «придет черед других луганских городов, ведь они разрушены настолько, что не пригодны к обороне».

Гайдай рассказал, что есть два варианта развития событий: идти на Старобельск или на Рубежное и Северодонецк.

Он добавил, что второй вариант поможет Бахмуту и расколет группировку оккупантов на этом направлении.

Накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты боятся потерять Кременную, поэтому построили в этом районе мощную оборону и стягивают большое количество резервов и техники.

Он также сообщал, что боевые действия идут недалеко от оккупированной Кременной.

Кроме того, по его словам, российские оккупанты вывезли «администрацию» из Сватово в Луганск.

https://www.youtube.com/watch?v=TiBVyrCyVEw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины Кременная

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