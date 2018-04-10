Из колонии вышла первая помилованная женщина, которую незаконно приговорили к пожизненному

Во вторник, 10 апреля, из Качановской исправительной колонии в Харькове освободили помилованную Любовь Кушинскую, которую незаконно приговорили к пожизненному заключению за двойное убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний.

На момент освобождения женщина отбыла в местах лишения свободы 27 лет и 9 месяцев. Согласно закону Савченко, один день пребывания в СИЗО ей засчитали как два дня лишения свободы.

"Согласно указу президента, Любови Кушинской основное наказание в виде пожизненного лишения свободы заменено на 27 лет и 9 месяцев лишения свободы. Этот срок истек 10 апреля 2018 года", - заявили в управлении.

Любовь Кушинская была первой женщиной в Украине, осужденной к пожизненному лишению свободы, которую помиловал президент.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко помиловал Любовь Кушинскую. Она отказывалась признать вину в убийстве двух человек, как того требует процедура прошения о помиловании. Поэтому прошение о помиловании подал народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский.

В 1997 году женщину обвинили в убийстве двух мужчин. По ее словам, пожизненное заключение заказал близкий ей человек, который задолжал ей крупную сумму денег.