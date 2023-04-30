Накрывают плотным огнем каждый день. Из Кизомыса в Херсонской области эвакуировали всех детей 30 апреля, 22:16 Эвакуация (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

В воскресенье, 30 апреля, из села Кизомыс Херсонской области, которое регулярно обстреливает Россия, эвакуировали всех детей. Семьи получили бесплатное временное жилье и питание.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram.

«Совместными усилиями Херсонской ОВА, полицейских и волонтеров БФ „Доброе дело“ доставили в безопасное место последние две семьи с детьми. Многих родителей пришлось уговаривать не подвергать своих детей опасности и не оставаться на линии огня», — написал он.

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Прокудин добавил, что россияне ежедневно плотно обстреливают Кизомыс. В частности, 30 апреля они попали по домам, но детей успели вывезти. Эвакуированные семьи получили бесплатное временное жилье и находятся в безопасности.

В воскресенье, 23 апреля, российская оккупационная армия массированно обстреляла деревню Кизомыс Херсонской области. В результате атаки пострадали среди мирных жителей, повреждена местная инфраструктура.

12 апреля из поселка Казацкое в Херсонской области эвакуировали последнего ребенка — 17-летнего парня вместе с бабушкой.