Из Киево-Печерской Лавры украли старинную икону Георгия Победоносца.
Об этом сообщила пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко, пишет Укринформ.
"К нам действительно вчера поступило такое заявление. На место выезжала следственно-оперативная группа. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УКУ (кража)", - уточнила она.
Санкция статьи предусматривает штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет.
По словам Тищенко, полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и пытается установить причастных к похищению.
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