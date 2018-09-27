27 сентября 2018, четверг

Из Киево-Печерской Лавры украли старинную икону

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Из-за кражи в Лавру приезжала полиция

Из-за кражи в Лавру приезжала полиция

Из Киево-Печерской Лавры украли старинную икону Георгия Победоносца.

Об этом сообщила пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко, пишет Укринформ

"К нам действительно вчера поступило такое заявление. На место выезжала следственно-оперативная группа. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УКУ (кража)", - уточнила она.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет. 

По словам Тищенко, полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и пытается установить причастных к похищению.

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