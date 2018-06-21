В Киеве за месяц демонтировали свыше 1,5 тыс. рекламных конструкций, установленных незаконно

В течение мая в Киеве демонтировали 1 516 незаконных рекламных средств. Большинство ликвидированных рекламных площадей демонтировали сами владельцы по требованию властей, речь идет о 968 случаях.

Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе Киевской горадминистрации.

Так, были демонтированы следующие рекламные площади: баннер - 311; вывеска - 339; электронное табло - 17; конструкция на крыше - 10; кронштейн - 175; лайтпостер, что стоит отдельно, - 78; лайпостер на фасаде - 5; флаг, флаг - 8; временная выносная специальная конструкция - 199; тумба, стоит отдельно, - 50; транспорт - 4; холдер - 247; щит на фасаде - 9; щит, стоящий отдельно, - 64.

"Положительная тенденция продолжается - владельцы рекламных средств становятся более ответственными, и мы это видим по статистике: количество демонтированных ими конструкций растет", - говорится в сообщении.

Отдельно отмечается на ликвидации такого явления как брендмобили. Сейчас их в пределах города осталось около 10, при том, что еще недавно было около 200.

Напомним, что новые правила размещения рекламных средств в Киеве (касаются всех типов рекламы, в том числе фасадной) уточняют разрешенные и запрещенные форматы конструкций и их размеры. Количество нулевых зон, где реклама запрещена совсем, тоже увеличена.

Рекламные конструкции не должны препятствовать пешеходному движению и перекрывать знаки дорожного движения, размещаться в местах концентрации ДТП и тому подобное.