Из Казацкого в Херсонскую область вывезли последнего ребенка 12 апреля, 21:42 Эвакуация людей (Фото:Скриншот видео Нацполиции / YouTube)

Из поселка Казацкое Херсонской области эвакуировали последнего ребенка — 17-летнего парня вместе с бабушкой.

Об этом сообщила Национальная полиция.

Парня и бабушку вывезли бронированным автомобилем в более безопасное место, где передали другой группе. После этого их доставили в Херсон, а оттуда — к временному убежищу. Пока жизни и здоровью подростка и его бабушки ничего не угрожает.

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Казацкое расположено на побережье Днепра, отделяющее поселок от территорий, подконтрольных оккупантам. До начала полномасштабного вторжения в Казачье жить около 3,7 тысяч человек.

Национальная полиция призывает жителей населенных пунктов, страдающих российскими обстрелами, тоже эвакуироваться. Прежде всего, уехать просят семьи с детьми. Правоохранители уверяют, что будут продолжать эвакуацию людей из опасных зон и дальше.