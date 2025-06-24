Украина эвакуировала из Ирана более 30 своих граждан, среди которых 14 детей

24 июня, 17:32
Из Ирана эвакуировали 31 украинца (Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины / Facebook)

Главное управление разведки Минобороны Украины вместе с Министерством иностранных дел эвакуировали из Ирана 31 гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУР во вторник, 24 июня.

Среди эвакуированных — пятеро мужчин, 12 женщин и 14 детей. Как отмечается в сообщении, эвакуация проводилась через территорию Азербайджана и Молдовы. Сейчас украинцы направляются в Киев, отметили в ГУР.

«Все время в Тегеране мы чувствовали себя совсем незащищенными, ведь ни разу там не было предупредительных сирен. К тому же исчез Интернет и мы вообще не понимали, что происходит… Я знаю, что в Украине также война, но наша страна не оставляет людей на произвол судьбы», — отметила эвакуированная из Ирана украинка Варвара.

В ГУР отметили, что это завершающий этап операции по спасению украинцев из зон повышенной опасности в Израиле и Иране.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из Израиля эвакуировали 176 человек. Среди них 133 — граждане Украины.

Израильская операция против ядерного потенциала Ирана началась 13 июня. За это время страны обменялись ударами, которые насчитывали сотни ракет и БПЛА. По данным местных СМИ, по состоянию на 18 июня в Израиле в результате иранских обстрелов погибли 24 человека и более 500 — получили ранения. Иран заявлял о гибели в своей стране по меньшей мере 224 человек, среди них — высокопоставленные чиновники, ядерщики и военные.

24 июня президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Сайт Axios уточнил, что прекращение огня должно было начаться в 00:00 по восточному времени (то есть в 07:00 24 июня по Киеву). К тому времени Израиль и Иран должны были завершить свои текущие военные миссии.

24 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала новый запуск баллистических ракет из Ирана после того, как Трамп объявил о перемирии между двумя странами.

Впоследствии канцелярия премьера Израиля сообщила, что Израиль нанес удар по военному объекту к северу от Тегерана 24 июня, но воздержался от дальнейших атак после разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Дональдом Трампом.

