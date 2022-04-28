Согласовали «законодательно». Оккупанты собираются вывозить из Херсонской области зерно 28 апреля, 02:35 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты в Красноярском крае «законодательно» согласовали вывоз зерна (Фото:kirahoffmann/pixabay)

На законодательном собрании Красноярского края было принято решение о вывозе из оккупированных территорий Херсонской области зерна.

Об этом сообщили в пресс-службе собрания.

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"Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, которое частично взяли под контроль ВС РФ. Поскольку в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а недостаток других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро не только в Красноярском крае, но и на федеральном уровне повсеместно, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов предоставление помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам», — говорится в сообщении оккупантов.

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Вечером 25 апреля российские оккупанты захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Глава областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что это было ожидаемо, и никто из властей не примет ни триколор РФ, ни советский флаг.

Российские оккупанты и сотрудничающие с ними местные коллаборанты на специальном заседании после захвата помещения Херсонского горсовета представили так называемых руководителей Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил , что остается в городе и отказался от сотрудничества с оккупационной « администрацией».

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