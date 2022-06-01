Из Херсонской области ДРГ оккупантов пыталась прорваться в тыл, но получила мощный отпор — Вилкул 1 июня, 22:11 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российская ДРГ пыталась прорваться в тыл со стороны Херсонской области, но получила мощный отпор. Об этом сообщил глава ВГА Александр Вилкул.

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«В районе села Добрянка, это еще Херсонская область, но близко к границе Криворожского района, вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась совершить прорыв в тыл наших подразделений», — сказал он во время брифинга.

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Вилкул подчеркнул, что оккупанты получили мощный отпор, и были вынуждены вернуться на исходные позиции.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие освободили более 20 населенных пунктов в Херсонской области.

28 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в результате наступления украинских сил оккупанты РФ понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах в Херсонской области.

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