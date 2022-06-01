Из Херсонской области ДРГ оккупантов пыталась прорваться в тыл, но получила мощный отпор — Вилкул
Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Российская ДРГ пыталась прорваться в тыл со стороны Херсонской области, но получила мощный отпор. Об этом сообщил глава ВГА Александр Вилкул.
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«В районе села Добрянка, это еще Херсонская область, но близко к границе Криворожского района, вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась совершить прорыв в тыл наших подразделений», — сказал он во время брифинга.
Вилкул подчеркнул, что оккупанты получили мощный отпор, и были вынуждены вернуться на исходные позиции.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие освободили более 20 населенных пунктов в Херсонской области.
28 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в результате наступления украинских сил оккупанты РФ понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах в Херсонской области.
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