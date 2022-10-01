Россияне из Градов и артиллерии обстреляли Днепропетровскую область: в Никополь прилетело 30 снарядов

1 октября, 08:28
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Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко via Telegram)

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко via Telegram)

В ночь на 1 октября россияне ударили по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«Никопольский район российские войска накрыли Градами и тяжелой артиллерией пять раз. Больше всего досталось Никополю, куда прилетело более 30 российских снарядов. Людей не задело», — говорится в сообщении.

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В результате атаки в городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, кафе и гостиница. Более тысячи семей остались без света. Энергетики уже чинят линии.

В Марганецкой и Красногригорьевской общинах обошлось без пострадавших.

«В Великомихайловской общине Синельниковского района люди целые. Масштабы разрушений выясняются», - добавил Резниченко.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Днепропетровская область Никополь Валентин Резниченко Война России против Украины

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