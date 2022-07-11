Три миллиона украинцев вернулись домой из Евросоюза после полномасштабного вторжения РФ

11 июля, 23:29
Украинские беженцы возле поезда Укрзалізниці (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские беженцы возле поезда Укрзалізниці (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон сообщила, что в Украину вернулись более трех миллионов беженцев, которые покинули свои дома после полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля.

«По нашим данным, в Евросоюз въехало 6,7 млн ​​украинцев и около 3 млн уже вернулись обратно. Заявку на временную защиту подали 3,7 млн. украинцев», — заявила Йохансон.

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https://twitter.com/EU2022_CZ/status/1546517573487017988
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Нападение России вынудило миллионы украинцев покинуть свои дома. С начала российского вторжения Украину покинули более 8 миллиона человек, более 7 млн человек стали внутренне перемещенными лицами. При этом, часть украинцев, которые выехали за границу, возвращаются домой.

87% переселенцев, которые покинули свои дома в результате полномасштабного вторжения России, планируют вернуться домой, у 8% украинцев нет таких планов.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

Из тех, кто планирует вернуться, 15% хотят осуществить это в ближайшее время, 24% - еще подождут, 48% - вернутся, но после окончании войны.

https://www.youtube.com/watch?v=gpsXXngxkdU
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Евросоюз Беженцы Война в Украине Война России против Украины

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