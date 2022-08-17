В «ДНР» мужчин не выпускают даже в Россию и на другие оккупированные территории

17 августа, 15:34
Мужчин не выпускают из «ДНР» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мужчин не выпускают из «ДНР» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В так называемой «ДНР» мужчин с пропиской в городах, оккупированных РФ с 2014 года, не выпускают ни на российскую территорию, ни на захваченную часть Запорожской области.

Об это в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мужчин с регистрацией в Донецке, Макеевке, Горловке или другом городке оккупированной с 2014 года Донецкой области не выпускают за границу так называемой „ДНР“. Ни в Россию, ни даже в оккупированную часть Запорожья. Мобилизационный резерв замкнут в банановой республике», — написал он.

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По словам Андрющенко, за 40 тысяч рублей можно «решить» эту проблему, получив справку о том, что мужчина не подлежит мобилизации. А потом дать еще 40 тысяч взятки на «границе ДНР» и выехать в РФ.

«Развлечение доступно далеко не всем, но пользуется в последнее время большим спросом. Желающих уехать гораздо больше, чем желающих умереть за идеалы путинизма», — добавил он.

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Он призвал мужчин как можно скорее выехать из Мариуполя «пока без риска и бесплатно».

Ранее о новой волне принудительной мобилизации на территории ОРДЛО сообщала украинская разведка.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия ДНР Донецкая область Мобилизация Война России против Украины

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