В «ДНР» мужчин не выпускают даже в Россию и на другие оккупированные территории 17 августа, 15:34 Мужчин не выпускают из «ДНР» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В так называемой «ДНР» мужчин с пропиской в городах, оккупированных РФ с 2014 года, не выпускают ни на российскую территорию, ни на захваченную часть Запорожской области.

Об это в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мужчин с регистрацией в Донецке, Макеевке, Горловке или другом городке оккупированной с 2014 года Донецкой области не выпускают за границу так называемой „ДНР“. Ни в Россию, ни даже в оккупированную часть Запорожья. Мобилизационный резерв замкнут в банановой республике», — написал он.

Видео дня

По словам Андрющенко, за 40 тысяч рублей можно «решить» эту проблему, получив справку о том, что мужчина не подлежит мобилизации. А потом дать еще 40 тысяч взятки на «границе ДНР» и выехать в РФ.

«Развлечение доступно далеко не всем, но пользуется в последнее время большим спросом. Желающих уехать гораздо больше, чем желающих умереть за идеалы путинизма», — добавил он.

Он призвал мужчин как можно скорее выехать из Мариуполя «пока без риска и бесплатно».

Ранее о новой волне принудительной мобилизации на территории ОРДЛО сообщала украинская разведка.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.