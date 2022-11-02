Из деоккупированных территорий эвакуировали 22 тысячи человек — Верещук 2 ноября, 22:15 Эвакуация из Донецкой области (Фото:ГСЧС)

Из освобожденных территорий Украины эвакуировали 22 тысяч человек.

Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Мы помогли 22 тысячам людей эвакуироваться. Есть люди, которые едут на деоккупированную территорию, а есть люди, особенно женщины с детьми, маломобильные, люди пенсионного возраста, которые эвакуируются», — рассказала Верещук.

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По словам чиновника, часто люди боятся эвакуации, потому что не знают, где им жить и не имеют средств. В то же время Верещук рассказала, что Харьковская областная военная администрация предлагает эвакуацию в Харьков. Там людей могут разместить в общежитиях вузов. Она также добавила, что по меньшей мере три области готовы принимать людей, желающих выехать с деоккупированных территорий.

«К примеру, Тернопольская область у нас готова принять людей из эвакуационных поездов, Львовская область, а также Полтавская, все готовы разместить людей и пережить зиму», — сказала Верещук.

Она также добавила, что на освобожденных территориях Херсонской, Харьковской, Донбасса продолжаются стабилизационные мероприятия. Проводится разминирование, людям оказывается гуманитарная и медицинская помощь, возобновляется электроснабжение. В то же время, некоторые населенные пункты до сих пор подвергаются обстрелам оккупантов. Из-за этого восстановление усложняется.