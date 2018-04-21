Из Черниговского СИЗО эвакуировали десятки человек из-за пожара

Вечером 20 апреля в Черниговском СИЗО на улице Ремесленной 2 произошле пожар, были эвакуированы 70 человек, сообщает пресс-служба ГСЧС в Черниговской области.

Пожар начался в бытовом помещении одного из корпусов СИЗО. На место прибыли пять единиц техники и 20 пожарных. Пожар потушили менее чем за час.

Сообщается, что огонь повредил внутреннюю облицовку стен и потолка на площади 25 кв.м. Причину пожара устанавливают.

Год назад в Киеве произошел пожар на территории Лукьяновского СИЗО.