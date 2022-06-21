ВНО в формате Национального мультипредметного теста — можно ли будет потренироваться?

21 июня, 15:47
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НМТ, в отличие от традиционного ВНО, будет проходить в компьютерном формате (Фото:StartupStockPhotos / pixabay.com)

НМТ, в отличие от традиционного ВНО, будет проходить в компьютерном формате (Фото:StartupStockPhotos / pixabay.com)

1 апреля министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что вместо ВНО в 2022 году выпускники школ будут сдавать его упрощенный аналог — Национальный мультипредметный тест (НМТ).

Еще 7 марта традиционное пробное ВНО, которое должно было состояться 19 и 26 марта, отменили из-за полномасштабного вторжения России.

НМТ должен проходить в компьютерном формате. В публикации от 28 апреля на сайте Украинского центра оценки качества образования предложило пройти демонстрационный вариант НМТ онлайн. Однако по состоянию на 12:30 21 июня ссылка на онлайн-версию пробного теста в этой публикации не работает.

Видео дня

В то же время, можно ознакомиться с демонстрационным вариантом НМТ.

Как и основной вариант, демонстрационный НМТ состоит из трех блоков по 20 вопросов:

  • по украинскому языку (без литературы);
  • по алгебре и геометрии;
  • по истории Украины (новейшая история XX—XXI вв.).

На сдачу теста отводится 120 минут.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Образование Пробное ВНО Война России против Украины Национальный мультипредметный тест (НМТ)

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