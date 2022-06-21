ВНО в формате Национального мультипредметного теста — можно ли будет потренироваться?
НМТ, в отличие от традиционного ВНО, будет проходить в компьютерном формате (Фото:StartupStockPhotos / pixabay.com)
1 апреля министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что вместо ВНО в 2022 году выпускники школ будут сдавать его упрощенный аналог — Национальный мультипредметный тест (НМТ).
Еще 7 марта традиционное пробное ВНО, которое должно было состояться 19 и 26 марта, отменили из-за полномасштабного вторжения России.
НМТ должен проходить в компьютерном формате. В публикации от 28 апреля на сайте Украинского центра оценки качества образования предложило пройти демонстрационный вариант НМТ онлайн. Однако по состоянию на 12:30 21 июня ссылка на онлайн-версию пробного теста в этой публикации не работает.
В то же время, можно ознакомиться с демонстрационным вариантом НМТ.
Как и основной вариант, демонстрационный НМТ состоит из трех блоков по 20 вопросов:
- по украинскому языку (без литературы);
- по алгебре и геометрии;
- по истории Украины (новейшая история
XX—XXI вв.).
На сдачу теста отводится 120 минут.
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