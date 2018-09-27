Из больницы выписали всех детей, пострадавших от распыления газа в школе Запорожья

Из больницы Запорожья выписали всех детей, которых госпитализировали из-за распыления газа в школе.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, состояние всех детей удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что ученица 2004 года рождения распылила газ из баллончика в помещении возле столовой. В результате были госпитализированы 28 учеников. Детей госпитализировали с подозрением на ингаляционное отравление.

В полиции отметили, что опекуном девочки, распылившей газ, является женщина 1946 года рождения. В отношении опекуна составили протокол по ст.184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. С самой девочкой провели профилактическую беседу.