Из Беларуси могут перебрасывать диверсантов в Волынскую область — МВД 7 июня, 17:42 Цей матеріал також доступний українською Беларусь заявила о «учениях» на границе с Украиной (Фото:www.mil.by)

Из Беларуси на территорию Волынской области могут опрокидывать вражеские диверсионно-разведывательные группы.



Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусов в Telegram.



«За последние недели мы не замечали активности диверсионно-разведывательных групп. Однако мы наблюдаем такие намерения с территории Беларуси. Есть угроза, что эти группы будут перебрасываться именно оттуда на территорию Волынской области», — написал он.

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По его словам, такие действия преследуют цель отвлечения и оттягивания наших войск.

«В конце концов на освобожденных территориях им тяжело действовать, потому что бодрствует полиция, работают блокпосты и люди стали внимательнее», — отметил Андрусов.



Во вторник, 7 июня, в армии Беларуси начались занятия по «боевой готовности», сообщили в Минобороны страны в Telegram.

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