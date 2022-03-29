С территории Беларуси истребитель оккупантов выпустил две ракеты типа Х в направлении Львова, их уничтожили — Воздушное командование Запад

29 марта, 11:25
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Ракеты двигались в сторону Львова (Фото:Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины)

Ракеты двигались в сторону Львова (Фото:Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины)

В конце суток, в понедельник, 28 марта с территории Беларуси истребителем оккупантов были выпущены две ракеты типа Х, которые двигались в направлении Львова.

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Об этом сообщает Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВСУ.

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В командовании заявили, что обслугами радиотехнических войск цели были обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км до областного центра.

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Кроме того, подразделениями ЗРВ уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беларусь Оккупант Война России против Украины

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